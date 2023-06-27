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05:36 27.06.2023

Дуров анонсував запуск сторіс у Telegram на початку липня

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Дуров анонсував запуск сторіс у Telegram на початку липня

У Telegram з'явиться формат сторіс на початку липня 2023 року, заявив засновник сервісу Павло Дуров у понеділок увечері.

За словами Дурова, в історіях Telegram буде можливість визначати коло осіб, яке може її бачити, також буде доступна підтримка "подвійної камери", що дозволяє знімати одночасно фронтальною та задньою камерами.

Крім цього, користувачі мають можливість вибирати термін публікації історії: на 6, 12,24 або 48 годин. Також буде можливість зберігати сторіс на обліковому записі користувача

"Говорячи про канали, вони виграють від більшого охоплення та передплатників: як тільки ми запустимо можливість репостити повідомлення з каналів в історії, стати вірусним у Telegram стане набагато простіше", - наголосив Дуров.

Він оголосив, що нововведення знаходяться на останньому етапі тестування та стануть доступними вже з початку липня.

 

Джерело: t.me/durov/214

Теги: #соцмережі #telegram #нововведення

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