У Черкаській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: четверо людей загинули, ще шестеро постраждали

У понеділок на трасі Стрий - Ізварине в Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої чотири особи загинули, шість - дістали травм, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"26 червня на трасі Стрий - Ізварине, поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Volkswagen" і вантажного автомобіля "Renault". Унаслідок зіткнення чотири людини загинули, ще гість - зазнали травм", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС деблокувало чотирьох загиблих із пошкодженого авто, а також одного постраждалого.