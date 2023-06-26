Події

16:21 26.06.2023

У Черкаській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: четверо людей загинули, ще шестеро постраждали

1 хв читати

У понеділок на трасі Стрий - Ізварине в Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої чотири особи загинули, шість - дістали травм, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"26 червня на трасі Стрий - Ізварине, поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Volkswagen" і вантажного автомобіля "Renault". Унаслідок зіткнення чотири людини загинули, ще гість - зазнали травм", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС деблокувало чотирьох загиблих із пошкодженого авто, а також одного постраждалого.

Теги: #дтп #черкаська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 25.06.2023
У Кіровоградській області сталася ДТП із нетверезим поліцейським за кермом, трьом загиблим було по 17 років

У Кіровоградській області сталася ДТП із нетверезим поліцейським за кермом, трьом загиблим було по 17 років

07:11 19.06.2023
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Миколаєві, є постраждалі

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Миколаєві, є постраждалі

12:01 16.06.2023
На Львівщині на трасі Київ-Чоп зіткнулися 5 автомобілів, є загиблі

На Львівщині на трасі Київ-Чоп зіткнулися 5 автомобілів, є загиблі

12:53 13.06.2023
Біля Коломиї в ДТП загинули п'ятеро осіб - ДСНС

Біля Коломиї в ДТП загинули п'ятеро осіб - ДСНС

20:38 05.06.2023
Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

06:55 04.06.2023
Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Полтавській області

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Полтавській області

07:17 28.05.2023
На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, одна людина загинула, п'ятеро травмовані

На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, одна людина загинула, п'ятеро травмовані

15:40 27.05.2023
ВРП у суботу розгляне питання про дозвіл на тримання судді Тандира під вартою - прокуратура

ВРП у суботу розгляне питання про дозвіл на тримання судді Тандира під вартою - прокуратура

20:07 26.05.2023
Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

18:36 26.05.2023
До ВРП надійшло клопотання про арешт судді - учасника ДТП

До ВРП надійшло клопотання про арешт судді - учасника ДТП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наявні укриття необхідно привести в належний стан до 25 липня 2023 року - рішення РНБО

Саміт миру може відбутися до кінця року - високопоставлений чиновник ЄС

Сирський: Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас

На таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед, втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти за добу

Сили оборони повернули Рівнопіль під український контроль - Маляр

ОСТАННЄ

Наявні укриття необхідно привести в належний стан до 25 липня 2023 року - рішення РНБО

Польща поставить українським силовикам партію автоматів і патронів та надасть допомогу в організації лікування поранених

Саміт миру може відбутися до кінця року - високопоставлений чиновник ЄС

Бійці 31 механізованої бригади ЗСУ оприлюднили відео зі звільненого Рівнополя

Сирський: Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас

Якість водопровідної води в Києві відповідає санітарним нормам, інформація про холерну паличку не відповідає дійсності - "Київводоканал"

На таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед, втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти за добу

Українська розвідка про заколот Пригожина: Ми побачили неготовність російських силовиків, чиновників і громадян публічно захищати режим Путіна

Сили оборони повернули Рівнопіль під український контроль - Маляр

Засуджено замовників нападу на громадську активістку Гандзюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА