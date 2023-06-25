Події

20:09 25.06.2023

Цей 2023 рік стане переломним у війні з Росією, Україна має перемогти - Резніков

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Цей 2023 рік стане переломним у війні з Росією, Україна має перемогти - Резніков

Цей рік війни має стати переломним, а ЗС України мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News .

"Я відчуваю, що ми переможемо в цій війні, оскільки ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним", - сказав він.

Також міністр додав, що зараз українські війська не ведуть контрнаступ, а нинішні маневри є "такою собі підготовчою операцією", визнавши, що росіяни побудували "дуже сильні оборонні рубежі".

Резніков визнав, що попередні очікування щодо наступу були "завищеними", і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх бійців.

"Ми намагаємося зберегти їхні життя", - сказав Резніков. І назвав російський підхід до використання своїх військ "м'ясорубкою".

Однак він додав, що щойно наступ почнеться на повну силу, він буде успішним і "на крок ближче до перемоги".

Щодо заяв президента Росії, який намагається розіграти ядерну карту, Резніков зазначив, що у цивілізованого світу є аргументи проти нанесення такого удару.

"Я вважаю, для мене особисто це звучить як блеф", - відповів міністр, додавши: "Я переконаний, що у цивілізованого світу є аргументи проти цього, щоб переконати його".

 

 

 

 

Теги: #наступ #резніков

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