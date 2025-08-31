Інтерфакс-Україна
Події
09:51 31.08.2025

Літній наступ окупантів закінчився практично нічим - Генштаб

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували інформацію про нібито у поширеному звіті начальника російського генштабу Валерія Герасимова щодо "успішної наступальної кампанії" та заявили, що вона завершилася нічим.

"30 серпня російська пропаганда поширила звіт начальника генштабу зс рф щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року". В його основі – спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня. Адже через три з половиною роки повномасштабної агресії кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія закінчилася практично нічим", - ідеться в повідомленні.

Генштаб зазначає, що попри заяви, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість із початку року в боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тис. своїх солдатів убитими та пораненими, знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

"Фейкові реляції противника про "зони безпеки" в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат", - наголосили в генштабі.

Між тим, зазначає генштаб, лише за поточний рік в операційній зоні УВ "Курськ" українські військові ліквідували 19 080 бійців, ще понад 25 тис. отримали поранення. Натомість сьогодні українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку й Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.

"Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені. Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими. Масове нагородження 120 тисяч російських вояків лише підтверджує масштаби втрат", - розповіли в генштабі.

У генштабі додають, що Росія продовжує прикривати удари по цивільній інфраструктурі заявами про "високоточні атаки по військових об’єктах". Насправді жертвами стають мирні мешканці, які втрачають домівки та рідних. Зокрема, під час атаки на Київ 28 серпня загинули 25 цивільних, серед них четверо дітей. Це є наслідком системних порушень Росією міжнародного гуманітарного права.

Заяви Росії про "знищення української ракетної промисловості" є пропагандою, додають в генштабі. Фактом спростування є регулярні успішні удари ЗСУ по військових об’єктах у глибині Росії.

"Підсумковий звіт генерала Герасимова – типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи. Українські Сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта та доводять: жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року", - резюмували в генштабі.

