Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Сили оборони повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми, в прикордонні тривають бої, однак російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головком Сирський доповів щодо ситуації на фронті, ключових напрямків. Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент повідомив, що провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яка була присвячена ППО, постачанням систем, ракет до них.

Зеленський визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, і більш надійного прикриття критичної інфраструктури.

"Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності", - додав президент.

Окрім того, він повідомив про хороші показники у виробництві перехоплювачів, і наголосив на важливості нарощувати підготовку операторів.

"Проаналізували баланс результатів і вартості наших дипстрайків. Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу", - зауважив глава держави.

Також Сили оборони продовжують активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

Зеленський подякував солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам.

"Обговорили наші потреби у зброї – наше українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів. Забезпечуємо силу для нашої армії", - резюмував президент.