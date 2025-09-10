Росіяни зберігають високу активність атак на покровському напрямку, всього з початку доби сталося 82 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Станом на 16:00 на лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень становить 82.

Активніше всього росіяни атакували на покровському, новопавлівському та торецькому напрямках.

Так, на покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 26 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще чотири боєзіткнення досі тривають. На торецькому напрямку противник сім разів намагався вклинитися в українську оборону, одне боєзіткнення ще триває.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбивали п’ять ворожих атак, чотири боєзіткнення досі тривають. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак.

На куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога, одне боєзіткнення триває.

На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців, одне боєзіткнення досі триває. На сіверському напрямку підрозділи росіян шість разів намагалися просуватися на позиції українських військ, одне боєзіткнення триває.

На краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії, два боєзіткнення досі тривають.

На гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції українських захисників, ще одну атаку загарбники провели на оріхівському напрямку. На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника.