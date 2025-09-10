Інтерфакс-Україна
Події
16:29 10.09.2025

Росіяни зберігають високу активність атак на покровському напрямку, всього з початку доби сталося 82 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Росіяни зберігають високу активність атак на покровському напрямку, всього з початку доби сталося 82 боєзіткнення – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Станом на 16:00 на лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень становить 82.

Активніше всього росіяни атакували на покровському, новопавлівському та торецькому напрямках.

Так, на покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 26 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще чотири боєзіткнення досі тривають. На торецькому напрямку противник сім разів намагався вклинитися в українську оборону, одне боєзіткнення ще триває.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбивали п’ять ворожих атак, чотири боєзіткнення досі тривають. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак.

На куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога, одне боєзіткнення триває.

На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців, одне боєзіткнення досі триває. На сіверському напрямку підрозділи росіян шість разів намагалися просуватися на позиції українських військ, одне боєзіткнення триває.

На краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії, два боєзіткнення досі тривають.

На гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції українських захисників, ще одну атаку загарбники провели на оріхівському напрямку. На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника.

Теги: #генштаб_зсу #окупанти #наступ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 10.09.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

07:32 10.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

07:40 09.09.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

16:50 08.09.2025
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 77 боєзіткнень, з них майже половина – на покровському напрямку

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 77 боєзіткнень, з них майже половина – на покровському напрямку

08:07 08.09.2025
ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

ЗС України повністю взяли під контроль с. Зарічне на Донеччині

08:03 08.09.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

11:34 07.09.2025
Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів на території РФ

09:22 07.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

07:16 07.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

07:34 06.09.2025
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

ОСТАННЄ

Сибіга: ми дуже очікуємо на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України

"Укрзалізниця" очікує зниження вантажоперевезень у 2025р. до 162-165 млн тонн зі 175 млн тонн торік

РФ атакувала енергооб'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Сибіга назвав "новою фазою" збройної агресіі РФ вторгнення їх дронів на територію Польщі

Трамп поговорить з Навроцьким після вторгнення безпілотників у польський повітряний простір

ГУР та Третій армійський корпус утворили новий підрозділ "KRAKEN 1654"

Суд засудив до позбавлення свободи ще двох агентів фсб: один з них намагався підірвати поліцейських у центрі Києва – СБУ

Україна синхронізувала санкції проти РФ з Великою Британією - укази

Кабмін дозволив отримувати права категорії СЕ без річного стажу водіння вантажівки категорії С

Кабмін спростив процедуру проходження ВЛК для військових, які лікуються за кордоном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА