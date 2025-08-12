РФ готується до наступальної операції на запорізькому, покровському та новопавлівському напрямках – Зеленський

Росіяни почали пересувати свої війська з Сумського на Запорізький і на Покровський напрямок, вони готуються до наступальної операції на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, Покровський – близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю. Із 53 тисяч в Сумах, вважаємо, що близько 30 тисяч будуть зараз йти на ці три напрямки", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, найсильніші бригади РФ, які стоять на Курському напрямку, будуть пересуватись, та робити все, аби після 15 серпня готуватись до наступальних дій.

"Вважаємо, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами. Вважаємо, що з додатковими можуть бути готовими в листопаді", - зазначив президент.

Він додав, що наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ була затримана на рік через Курську операцію.