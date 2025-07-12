Сили оборони стримують російський наступ, з початку доби сталося 120 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Станом на 16:00 відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього російськи загарбники атакували на покровському напрямку – окупанти здійснили 36 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак противника.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося одинадцять боєзіткнень, на південно-слобожанському напрямку – сім наступальних дій.

На куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців, на лиманському напрямку – сімнадцять атак, сім з яких досі тривають.

На сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії.

На краматорському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії російських загарбників, на торецькому напрямку – шість атак окупантів, наразі триває одне боєзіткнення.

На новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону українських захисників, три боєзіткнення тривають; на оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога, на придніпровському напрямку – п’ять атак.