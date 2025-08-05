Росіяни на фронті застосовують тактику "тисячі порізів" – Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Російські війська тиснуть на україньскі позиції, використовуючи тактику "тисячі порізів" - проведення наступальних дій невеликими штурмовими групами, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Наші війська мужньо відбивали атаки ворога", - наголосив він на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що найскладніша ситуація наразі на покровському, добропільському, новопавлівському напрямках.

"Водночас на північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині", - додав головнокомандувач.