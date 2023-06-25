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19:56 25.06.2023

Українські підрозділи продовжують просуватися під Бахмутом, за добу знищено 186 окупантів - Череватий

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Українські підрозділи продовжують просуватися під Бахмутом, за добу знищено 186 окупантів - Череватий

На бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, відтісняють ворога, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"За добу було пройдено на південному та північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів. Знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон. Також знищено танк, БМП, дві САУ, дві РСЗВ "Град", три протитанкові комплекси, три гармати "Мста-Б", ЗРК "Стріла-10", 6 польових складів із боєприпасами, три дрони-камікадзе "Ланцет" і один безпілотник "Орлан-10", - розповів Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог продовжує підтягувати сили до Бахмута, намагаючись утримати місто.

"Насамперед це повітряно-десантні підрозділи. Це чіткий маркер, що вони хочуть утримати це місто. Це місто вже, безсумнівно, символ російської ганьби і символ української військової слави. Вони 10 місяців не могли захопити його, і так до кінця і не захопили. Ростов і Воронеж за добу взяли, а районний центр Бахмут не змогли взяти. Таким чином, їм зараз швидко його втратити остаточно - це був би апогей їхньої ганьби, тому вони будуть робити все", - наголосив Череватий.

"Але ми знаємо їхні наміри, знаємо їхні підрозділи, їхніх командирів, їхню тактику, і все це враховано в наших планах, і тому нічого їм не допоможе. Завдяки героїзму, професіоналізму і мотивації наших воїнів крок за кроком ми і далі будемо звільняти нашу землю", - додав він.

 

 

Теги: #бахмут #просування

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