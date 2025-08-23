Інтерфакс-Україна
Події
12:39 23.08.2025

Окупанти продовжили просування в Серебрянському лісництві, зайняли 23 кв км за добу – DeepState

Російські окупанти у вівторок продовжили просування на території Серебрянського лісництва на межі Луганської та Харківської областей, а також в районі сіл Торське на Ямполівка, розташованих на північ від нього, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Торського та Ямполівки", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState у суботу вранці.

Про перехід якихось населених пунктів під контроль окупантів не йдеться.

Згідно мапи проєкту, проща контролю окупантів в Луганській та Харківській областях за минулу добу збільшилась на 23,41 кв км, натомість "сіра зона" невизначеного контролю зменшилась на 9,55 кв км.

В районі міста Часів Яр Донецької області "сіра зона" збільшилась на 3,58 кв км. На інших напрямках про рух лінії фронту не повідомляється.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 16 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 2,5 кв км на добу.

Ворог активізувався в районі Серебрянського лісництва після 18 серпня після того, як його було відкинуто, а просування зупинене в районі від села Золотий Колодязь між Покровськом та Костянтинівкою Донецької області, а також в районі селища Степногірськ Запорізької області уздовж лівого берега колишнього Каховського водосховища. З 18 до 22 серпня окупанти зайняли на межі Харківської та Луганської областей 59 кв км, натомість на 16 кв км там за сей час скоротилась "сіра зона".

