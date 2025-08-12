Інтерфакс-Україна
Події
05:02 12.08.2025

Сирський: На Сумському напрямку маємо певні успіхи у звільненні української землі

Збройні сили України стримують противника на фронті, зокрема на Сумському напрямку ведуть активні дії та досягають успіхів у просуванні вперед і звільненні українських територій, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі", – написав він у Facebook за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

За словами Сирського, підрозділи, що беруть участь у бойових діях, отримають додаткове фінансування. "За дорученням Президента, кожна бригада матиме плюс 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях", – зазначив він.

Головнокомандувач повідомив, що готуються рішення щодо інших потреб та питань, які були порушені під час робочих поїздок у війська.

Він також наголосив, що з армії прибирають зайву бюрократію. "Процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини. Погодили на Ставці також потребу скоротити і цифровізувати процес списання майна", – написав Сирський, додавши, що очікуються зміни відповідних документів від уряду.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CL2dyu659/?mibextid=wwXIfr

Теги: #ставка #просування #сирський

