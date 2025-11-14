Російські війська зайняли село на Харківщині та просуваються в Запорізькій області

Російські війська захопили село Степова Новоселівка в Куп’янському районі Харківської області та продовжують просування на кількох інших напрямках у Запорізькій області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

За даними проєкту, окрім цього, підрозділи РФ фіксуються в районі Гуляйполя на Запоріжжі, зокрема поблизу сіл Солодке та Новоуспенівське

"Ворог окупував Степову Новоселівку, а також просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського", - зазначено в повідомленні.