Інтерфакс-Україна
Події
08:39 14.11.2025

Російські війська зайняли село на Харківщині та просуваються в Запорізькій області

1 хв читати

Російські війська захопили село Степова Новоселівка в Куп’янському районі Харківської області та продовжують просування на кількох інших напрямках у Запорізькій області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

За даними проєкту, окрім цього, підрозділи РФ фіксуються в районі Гуляйполя на Запоріжжі, зокрема поблизу сіл Солодке та Новоуспенівське

"Ворог окупував Степову Новоселівку, а також просунувся поблизу Солодкого та Новоуспенівського", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #війна #просування #території

UKR.NET- новини з усієї України

