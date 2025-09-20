Українські захисники просунулися на новопавлівському і торецькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту становить 79, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

В результаті бойових дій підрозділи Сил оборони просунулися вперед на новопавлівському та торецькому напрямках.

Так, на новопавлівському напрямку українські захисники провели успішні пошуково-ударні дії, результатом яких стало просування до 3 кілометрів та знищення значної кількості ворожої піхоти та взяття полонених. Сили оборони зупинили шість штурмів ворожих військ, ще шість боєзіткнень тривають.

На торецькому напрямку українські підрозділи просунулися на окремих ділянках до 300 метрів і завдали втрат особовому складу противника та відбили вісім ворожих спроб вклинитися в українську оборону. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Активніше всього росіяни наступали на покровському напрямку – тут від початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося чотири ворожі атаки. На південно-слобожанському напрямку – п’ять боєзіткнень, два з них тривають.

На куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів. Сили оборони мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

На лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців, наразі тривають чотири бойові зіткнення. Насіверському напрямку з початку доби противник атакував тричі. В результаті розвідувально-пошукових дій наші оборонці досягли тактичного успіху, просунувшись на деяких ділянках до 200 метрів і знищивши живу силу ворога.

На краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку поблизу населеного пункту Часів Яр.

На гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони, одне боєзіткнення триває до цього часу. На оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника.

На придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.