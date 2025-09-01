Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про окупацію села Комишуваха Волноваського району Донецької області поблизу сходження адміністративних кордонів Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, а також про просування російських загарбників поблизу сусіднього села Маліївка Дніпропетровської області на Новоукраїнка біля Покровська.

"Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState в понеділок.

На мапах Генерального штабу Збройних сил України та американського Інституту вивчення війни Комишуваха також позначена як контрольована противником, але перебуває біля самої лінії зіткнення. У той же час ISW повідомляє лише про бої біля села.

На мапах DeepState повідомляється, що в районі Комишувахи та Маліївки площа російського контролю збільшилась на 11,21 кв км, натомість "сіра зона" невизначеного контролю там же зменшилась на 9,8 кв км. На покровському напрямку, в районі Новоукраїнки, площа контролю РФ збільшилась на 1,18 кв км, "сіра зона" зменшилась на 0,67 кв км. Крім того, повідомляється про збільшення "сірої" зони на північному сході Харківської області, біля кордону з РФ в районі села Лиман Другий Куп'янського району на 2,53 кв км, але збільшення площі окупації там не фіксується.

Загалом за минулу добу площа російської окупації зросла на 12,39 кв км, "сіра зона" зменшилась на 6,6 кв км.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв км щодоби, що було у півтора рази менше, ніж на позаминулому, натомість площа "сірої зони" скорочувалася в середньому на 0,45 кв км на добу.