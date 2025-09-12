Окупанти просунулися в Дніпропетровській області, не захопивши жодне село повідомляє DeepState

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в районі чотирьох сіл Синельниківського району Дніпропетровської області близько адміністративної межі з Донецькою та Запорізькою областями, при цьому про повне зайняття цих населених пукнтів ворогом не йдеться.

"Ворог просунувся поблизу Новоселівки, Маліївки, Тернового та Березового", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту в п'ятницю.

На мапі проєкту відзначається збільшення площі ворожого контролю в цьому районі на 14,83 кв. км, а "сірої зони" невизначеного контролю - на 1,59 кв. км.

На інших ділянках фронту жодні зміни не позначено.

Як повідомлялося, минулого та позаминулого тижня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що було у 1,5 раза менше, ніж у середині серпня. При цьому за перші чотири дні поточного тижня окупанти збільшили площу свого контролю лише на 5,73 кв. км, на стільки ж зменшилась "сіра зона", Таким чином, можна було відзначити зниження темпів просування ворога майже на порядок.