Окупанти продовжили просування в районі Лимана, Покровська та Гуляйполя, але темпи знизились, - DeepState

Російські окупанти продовжили просування на північ від Серебрянського лісництва в районах сіл Зарічне та Колодязі Донецької області в бік міста Лиман, а також в районі села Котлине біля Покровська та Ольгівське на сході Запорізької області біля міста Гуляйполе, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся в Зарічному, Котлиному, поблизу Колодязів та Ольгівського", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState в середу.

Про взяття певних населених пунктів під контроль не йдеться.

Згідно з мапами проєкту, окупанти збільшили площу свого контролю на сході Запорізької області лише на 0,4 кв км, "сіра зона" збільшилась на 0,67 кв км. В районі Покровська площа контролю окупантів виросла на 1,78 кв км, "сіра зона" на 0,55 кв км. Натомість на півночі Донецької області в районі Лимана площа контролю РФ зросла на 7,74 кв км, "сіра зона" зменшилась на 4,55 кв км. Сукупно окупанти за добу просунулись на 8,81 кв км, "сіра зона" зменшилась на 3,43 кв км.

Подальше просування окупантів в районі Куп'янська Харківської області, який вони почали обходити з заходу, не фіксується.

DeepState продовжує показувати на своїх мапах села Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області, окупацію яких у вівторок спростував Генеральний штаб Збройних сил України, як контрольовані ворогом.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 16 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 2,5 кв км на добу.