ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на добропільському та покровському напрямках, зокрема, знищують малочисельні групи противника та диверсантів, які проникли там в низку населених пунктів, йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України у вівторок.

"Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки. Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що ситуація на цих напрямках непроста й динамічна, оскільки підрозділи ЗСУ ведуть оборонні бої проти переважаючих сил противника. Зокрема, на покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Проте Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи.

"Рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", - наголошується в повідомленні.

Раніше OSINT-проєкт DeepState повідомив у понеділок про просування російських окупантів у напрямку Добропілля Покровського району Донецької області, зокрема, в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводять накопичення. Одночасно з цим, ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) Дніпро повідомили, що російські окупанти намагаються просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій і інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є взяттям ворогом під контроль території.