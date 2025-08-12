Інтерфакс-Україна
Події
17:16 12.08.2025

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

2 хв читати
ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на добропільському та покровському напрямках, зокрема, знищують малочисельні групи противника та диверсантів, які проникли там в низку населених пунктів, йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України у вівторок.

"Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки. Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що ситуація на цих напрямках непроста й динамічна, оскільки підрозділи ЗСУ ведуть оборонні бої проти переважаючих сил противника. Зокрема, на покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Проте Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи.

"Рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", - наголошується в повідомленні.

Раніше OSINT-проєкт DeepState повідомив у понеділок про просування російських окупантів у напрямку Добропілля Покровського району Донецької області, зокрема, в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводять накопичення. Одночасно з цим, ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) Дніпро повідомили, що російські окупанти намагаються просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій і інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є взяттям ворогом під контроль території.

Теги: #генштаб_зсу #війна #просування #противник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 12.08.2025
"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

15:18 12.08.2025
DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

14:27 12.08.2025
На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

11:37 12.08.2025
ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

10:44 12.08.2025
Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

10:34 12.08.2025
Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

10:27 12.08.2025
Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

10:19 12.08.2025
Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

09:54 12.08.2025
"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

08:21 12.08.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОСТАННЄ

Біля вантажного порту окупованої росіянами ЗАЕС фіксується задимлення – Міненерго

Встановлено особи ще двох окупантів, які катували українських військовополонених - СБУ

В Росії Українку засудили на 5 років ув’язнення медикиню за службу в ЗСУ у 2018 році

Мінцифри домагається припинення роботи Starlink на окупованих територіях, в Україні вони працюватимуть – 1-й віцепрем’єр

Територіальна цілісність України не є предметом торгу - Стефанчук

Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

Сибіга: Україна не розглядає територіальні поступки Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА