Темпи просування окупантів сповільнилися в півтора рази порівняно з минулим тижнем, свідчать мапи DeepState
Площа контролю російських окупантів зросла загалом на 64,26 кв км протягом останніх шести днів, натомість "сіра зона" невизначеного контролю зменшилась на 2,71 кв км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.
Також за цей час було звільнено 11,01 кв км в селі Мирне біля Куп'янська Харківської області та селі Новомихайлівка Донецької області біля сходження адміністративних меж Донецької, Харківської та Луганської областей.
Таким чином на поточному тижні в середньому площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 0,45 кв км на добу.
Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 16 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 2,5 кв км на добу.
Отже, можна відзначили уповільнення просування ворога на поточному тижні в півтора рази порівняно з минулим.
Найбільше окупанти просунулися за останні шість діб в Запорізькій, Дніпропетровській та на заході Донецької областей, де ворог збільшив площу контролю за останні дні на 38,1 кв км. У Харківській, Луганській та на півночі Донецької області окупанти зайняли 12,78 кв км, в напрямку Покровська та Костянтинівки Донецької області - 5,56 та 7,82 кв км відповідно. При цьому в Харківській області та на півночі Донецької відзначалося суттєве скорочення "сірої зоні", а в Дніпропетровській – її зростання.
DeepState продовжує показувати на своїх мапах села Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області, окупацію яких у вівторок спростував Генеральний штаб Збройних сил України, як контрольовані ворогом.