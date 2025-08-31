Темпи просування окупантів сповільнилися в півтора рази порівняно з минулим тижнем, свідчать мапи DeepState

Фото: https://deepstatemap.live

Площа контролю російських окупантів зросла загалом на 64,26 кв км протягом останніх шести днів, натомість "сіра зона" невизначеного контролю зменшилась на 2,71 кв км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Також за цей час було звільнено 11,01 кв км в селі Мирне біля Куп'янська Харківської області та селі Новомихайлівка Донецької області біля сходження адміністративних меж Донецької, Харківської та Луганської областей.

Таким чином на поточному тижні в середньому площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 0,45 кв км на добу.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 16 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 2,5 кв км на добу.

Отже, можна відзначили уповільнення просування ворога на поточному тижні в півтора рази порівняно з минулим.

Найбільше окупанти просунулися за останні шість діб в Запорізькій, Дніпропетровській та на заході Донецької областей, де ворог збільшив площу контролю за останні дні на 38,1 кв км. У Харківській, Луганській та на півночі Донецької області окупанти зайняли 12,78 кв км, в напрямку Покровська та Костянтинівки Донецької області - 5,56 та 7,82 кв км відповідно. При цьому в Харківській області та на півночі Донецької відзначалося суттєве скорочення "сірої зоні", а в Дніпропетровській – її зростання.

DeepState продовжує показувати на своїх мапах села Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області, окупацію яких у вівторок спростував Генеральний штаб Збройних сил України, як контрольовані ворогом.