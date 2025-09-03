Сили оборони відкинули противника поблизу села Товсте, ворог просунувся у селі Перебудова – DeepState

Сили Оборони відкинули противника поблизу с. Товсте (Комарській с.т.г., Волноваський р-н, Донецька обл.), ворог просунувся у с. Перебудова (Великоновосілківський р-н, Донецька обл.), біля с. Маліївка та Січневого (Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.), повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

Тривають бої у Мировому (Куп'янський р-н, Харківська обл.).

Таким чином, загальні втрати контрольованої Україною території склали 1.3 км²

Як повідомлялось, 2 вересня ворог окупував с. Воскресенка (Комарської сільської громади Волноваський р-н Донецької обл.), просунувся біля с. Маліївка (Великомихайлівської сільської громади, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.) та с. Кам'янка (Дворічанської селищної громади, Куп'янського р-н, Харківська обл.) повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.