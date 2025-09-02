Ворог окупував Воскресенку, просунувся біля Маліївки та Кам'янки – DeepState

Ворог окупував с. Воскресенка (Комарської сільської громади Волноваський р-н Донецької обл.), просунувся біля с. Маліївка (Великомихайлівської сільської громади, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.) та с. Кам'янка (Дворічанської селищної громади, Куп'янського р-н, Харківська обл.) повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

Як повідомили у проєкті, уточнено ситуацію навколо с. Дачне (Синельниківський р-н Дніпропетровська обл.): російські окупанти не мають контролю в цьому населеному пункті.