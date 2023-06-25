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19:35 25.06.2023

Поруч із 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою

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Поруч із 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою

Російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню The New Statement, повідомляє прес-служба ГУР.

Буданов зазначив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Крім того, до аварії на ЗАЕС може також призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

"План теракту на ЗАЕС повністю розроблений і затверджений. Для прискорення аварії вони можуть використовувати технічні засоби", - зазначив Буданов.

Він нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.

"Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", - наголосив Буданов.

За його словами, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений ураженням російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра - створення зони ядерного лиха Росія розглядає як спосіб запобігти подальшому просуванню Сил безпеки і оборони України.

Водночас, за оцінкою Буданова, існує ризик, що РФ може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід", щоб зупинити наступальну операцію України і заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

 

 

Теги: #мінування #заес #енергоблоки

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