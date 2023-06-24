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18:55 24.06.2023

МО України: Окупантам безпечніше йти на допомогу двом протиборчим сторонам у Москві, ніж залишатися в окопах в Україні

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МО України: Окупантам безпечніше йти на допомогу двом протиборчим сторонам у Москві, ніж залишатися в окопах в Україні

- Російським військовим безпечніше було б надати допомогу протиборчим сторонам у Москві, ніж протистояти Збройним силам України, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"У Міноборони України дивуються, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам по обидва боки конфлікту. Це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії",- йдеться в повідомленні.

 

Теги: #міноборони

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