Латвія припиняє видачу росіянам усіх типів віз у зв'язку з поточними подіями - МЗС

Латвія призупинила видачу всіх типів віз для росіян, які залишають Росію у зв'язку з поточними подіями, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії і обмінюється інформацією з союзниками. Охорона кордонів посилена, візи або в'їзд росіян, які залишають Росію у зв'язку з поточними подіями, розглядатися не будуть", - написав міністр у твіттері в суботу.

"Прямої загрози для Латвії наразі немає", - зазначив Рінкевичс.