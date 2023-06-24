Події

15:09 24.06.2023

Латвія припиняє видачу росіянам усіх типів віз у зв'язку з поточними подіями - МЗС

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Латвія припиняє видачу росіянам усіх типів віз у зв'язку з поточними подіями - МЗС

Латвія призупинила видачу всіх типів віз для росіян, які залишають Росію у зв'язку з поточними подіями, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Латвія уважно стежить за розвитком ситуації в Росії і обмінюється інформацією з союзниками. Охорона кордонів посилена, візи або в'їзд росіян, які залишають Росію у зв'язку з поточними подіями, розглядатися не будуть", - написав міністр у твіттері в суботу.

"Прямої загрози для Латвії наразі немає", - зазначив Рінкевичс.

 

Теги: #візи #латвія

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