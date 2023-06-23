Події

20:18 23.06.2023

Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

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Влада Сербії знову пригрозила Косову військовою інтервенцією в разі, якщо Сили НАТО для Косова (КФОР) не зможуть захистити етнічних сербів від дій місцевої влади, повідомляє в п'ятницю Associated Press.

"Я поінформував командира КФОР, що ми вимагаємо термінових заходів щодо захисту сербського народу. Це наше прохання до КФОР і міжнародних організацій", - заявив начальник генштабу ЗС Сербії генерал Милан Мойсилович.

За словами Мойсиловича, косовські серби більше не можуть "миритися з терором", який їм приносить косовська влада.

У зв'язку з цим генерал сказав, що армія Сербії готова виконати своє завдання в Косові відповідно до сербської конституції і наказів президента Александра Вучича.

Ситуація на півночі Косова ускладнилася наприкінці травня, коли косовські сили спецпризначення взяли під контроль будівлі місцевих органів влади в громадах, населених переважно сербами. Відбулися сутички із застосуванням світлошумових гранат і сльозогінного газу. Місцеві жителі серби не хотіли пускати на робочі місця косовських албанців - керівників місцевих адміністрацій, обраних на муніципальних виборах, що відбулися наприкінці квітня та які бойкотували серби. У сутичках КФОР з етнічними сербами постраждали кілька десятків людей.

Теги: #косово #ситуація #сербія

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