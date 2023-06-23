Події

18:17 23.06.2023

Мінфін США запровадив санкції проти двох громадян РФ за ймовірні спроби вплинути на американські вибори

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Мінфін США запровадив санкції проти двох громадян РФ за ймовірні спроби вплинути на американські вибори

Влада США в п'ятницю розширила антиросійський санкційний список, додавши до нього двох фізосіб, повідомили в американському Мінфіні.

Згідно з пресрелізом відомства, санкції запроваджено проти громадян РФ Єгора Попова та Олексія Суходолова. На думку американської сторони, ці люди причетні до спроб вплинути на вибори до місцевих органів влади у США.

У документі пояснюється, що під санкції потрапили "два співробітники ФСБ, яким раніше Мін'юст висунув обвинувачення. Ці люди відігравали значну роль у спробах Москви (...), зокрема, вплинути на місцеві вибори у США".

Обох громадян РФ внесено до SDN List, який передбачає замороження активів і заборону на поїздки до США.

Теги: #рф #санкції #мінфін_сша

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