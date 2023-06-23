Можливість диверсії РФ на ЗАЕС залишається малоймовірною, але не неможливою - ISW

Росія може спробувати створити радіологічний інцидент на ЗАЕС, щоб запобігти українському контрнаступу на цьому напрямку, однак він може вплинути на їхні сили більше, ніж на українські, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗАЕС, який може вплинути на їхні сили більше, ніж на українські сили на іншому боці Каховського водосховища, враховуючи умови на момент інциденту. Навмисний радіологічний інцидент також може залишити багато районів окупованої південної України непридатними для життя та некерованими, що ще більше знизить здатність Росії закріпити свою окупацію південної України, а знищення електростанції було б радикальною дією", - зазначається у звіті, оприлюдненому в п'ятницю, 23 червня.

Дослідники ISW припускають, що російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до саботажу на ЗАЕС, щоб запобігти проведенню українськими силами контрнаступальних операцій у цьому районі.

"Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про (здебільшого нав'язані Росією) загрози безпеці ЗАЕС у спробі чинити тиск на Україну, щоб стримати її дії та запобігти подальшій безпековій допомозі Заходу Україні. Однак руйнування греблі Нової Каховки також завдало шкоди російським силам, і можливі плани Росії щодо саботажу ЗАЕС не можна відкидати, до них мають бути готові Україна та її партнери", - наголошується у звіті.

Водночас українська сторона заявила про намір широко ділитися своїми розвідданими про заплановану атаку з партнерами та міжнародними організаціями.

"Спровокований Росією радіологічний інцидент на ЗАЕС залишається малоймовірним, але не неможливим", - вважають аналітики.