Франція передала Україні обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів РФ

Франція передала українським прокурорам обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів РФ, а також продовжує надавати допомогу в проведенні експертиз. Про це йшлося під час зустрічі генерального прокурора Андрія Костіна з тимчасово повіреним у справах Франції в Україні Бенджаменом Рорігом і членами французької експертної місії, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Франція вже передала Україні дві мобільні ДНК-лабораторії та продовжує надавати підтримку українським фахівцям. А також робить значний внесок у роботу Міжнародного кримінального суду", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер, 22 червня.

Зазначається, що три команди французьких слідчих та експертів працювали над розслідуванням жахливих злочинів, скоєних у Бучі, Ірпені та Ізюмі. Нещодавно фахівці з Франції відвідали Дніпро і Кривий Ріг, де допомагали в проведенні експертиз, а також організували тренінги для українських колег.

"Передана сьогодні техніка дуже допоможе прокурорам та експертам у документуванні наслідків атак на цивільну інфраструктуру України. Війська РФ уже зруйнували або пошкодили понад 110 000 таких об'єктів", - зазначив генпрокурор.

Зі свого боку, тимчасово повірений у справах Франції в Україні Бенджамен Роріг підтвердив готовність продовжувати підтримку і працювати далі, щоб притягнути до відповідальності всіх винних.