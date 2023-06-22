ТЕО дороги Львів-Краковець буде готове до кінця червня, у п'ятирічній перспективі планують відновити 24 тис. км автодоріг - Найєм

Техніко-економічне обґрунтування для автомобільної дороги загального користування Львів-Краковець (М10) (на Краків - держкордон із Польщею), яка пролягає територією Львівської області, буде готове до кінця червня. Загалом, у п'ятирічній перспективі заплановано відновлення 24 тис. км автодоріг і оновлення 12 тис. км місцевих доріг.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм на круглому столі "Траспорт, логістика та інфраструктура", який відбувся на полях Конференції з відновлення України (URC) у Лондоні.

"У сфері державно-приватного партнерства ми говоримо про найбільший проєкт міжнародної автодороги Львів-Краковець. Підготовку техніко-економічного обґрунтування для цього проєкту вже розпочато, і я думаю, цього місяця ми її завершимо", - сказав Найєм.

Він додав, що вже є кілька заявок від партнерів про участь у цьому проєкті.

За його словами, у п'ятирічній перспективі планується відновлення 24 тис. км доріг, а також оновлення 12 тис. км локальних доріг як у східній, так і в західній частині України, які постраждали через повномасштабне вторгнення. У контексті капітального ремонту та проєктів реконструкції, за його словами, йдеться про дороги Київ-Одеса, Київ - Чоп, та інші міжнародні автотраси. Одна з доріг досить сильно пошкоджена і тому проєкт буде дорогим. Найєм також назвав дороги, що ведуть до пунктів пропуску на кордоні - Шегині, Одеса-Рені, Харків, а також Сімферополь, Алушта, Ялта. "Вартість проєктів буде визначено, оскільки ми не знаємо наявного рівня пошкоджень", - зазначив голова Держагентства.

Також планується спорудження 1060 штучних конструкцій, переважно мостів через річки. Серед пріоритетних споруджуваних споруд Найєм згадав Запорізький, Ямпільський мости, міст на об'їзді Миколаєва.

У планах також облаштування 21 тис. громадських зарядних станцій для електромобілів.

Міжнародну автомобільну дорогу загального користування державного значення Львів-Краковець (М10) було затверджено постановою Кабміну від 17 листопада 2021 року № 1242.