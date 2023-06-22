Кулеба: Найкращий спосіб запобігти створюваним РФ трагедіям - дати Україні всю необхідну зброю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливий масштабний теракт на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), заявив, що найкращий спосіб запобігти створюваним РФ трагедіям - дати Україні всю необхідну зброю для вигнання російської армії з української території.

"Найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, створеним РФ, - це дати Україні всю зброю, необхідну для того, щоб вигнати Росію з території України. Маємо розуміти, що доки РФ контролюватиме бодай один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра, щоб влаштовувати трагедії", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Суспільному", що транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

Міністр наголосив на "суто дипломатичному моменті" - відбуватиметься багато дипломатичної роботи, в рамках якої Росії буде направлено "чіткі попередження" щодо наслідків у разі створення нею трагедії.

"Чи дослухається РФ - це вже інше питання", - додав він.

Раніше в четвер президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) із викидом радіації.