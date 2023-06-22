Події

15:27 22.06.2023

Директору департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про ще одну підозру

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Директору департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У повідомленні зазначено, що згідно з матеріалами слідства, 11 листопада 2022 року директор департаменту муніципальної безпеки КМДА уклав із товариством договір на закупівлю мініелектростанцій на загальну суму понад 28,6 млн грн для оснащення пунктів обігріву на території столиці.

"Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2022 року вказана категорія товарів звільнена від сплати податку на додану вартість та ввізного мита під час ввезення на митну територію України. Попри це, департамент платіжним дорученням від 21 листопада 2022 року перерахував на користь товариства бюджетні кошти в сумі понад 28,6 млн грн, зокрема безпідставно включений у платіж податок на додану вартість, чим спричинено шкоду департаменту на суму 1,8 млн грн", - наголосили в прокуратурі.

Факт розтрати бюджетних коштів підтверджується актом перевірки закупівлі, яку здійснила Державна аудиторська служба України.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 20 червня правоохоронці повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків директору департаменту муніципальної безпеки Роману Ткачуку.

Як уточнили в Київській міській прокуратурі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва в межах провадження щодо загибелі й травмування людей через недопуск в укриття під час повітряної тривоги повідомлено про підозру директору департаменту муніципальної безпеки КМДА (ч. 2 ст. 367 КК України).

21 червня Голосіївський районний суд міста Києва в повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури та обрав підозрюваному в службовій недбалості директору департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Термін дії запобіжного заходу - два місяці.

Теги: #кмда #департамент #підозра

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