На правобережжі Херсонської області вода відійшла від понад 3 тис. будинків

На правобережжі Херсонської області вода відійшла від понад 3 тис. будинків, на території розпочинають відновлювальні роботи, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Там одразу ж починаємо відновлювальні роботи! Вибухотехніки обстежують території, фахівці лагодять пошкоджені комунікації, комунальники із рятувальниками прибирають сміття і відкачують воду із затоплених приміщень", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, усі працюють на своїх місцях із ранку до пізнього вечора для якомога швидшого відновлення регіону після російського теракту.