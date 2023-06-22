Події

07:38 22.06.2023

На правобережжі Херсонської області вода відійшла від понад 3 тис. будинків

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На правобережжі Херсонської області вода відійшла від понад 3 тис. будинків

На правобережжі Херсонської області вода відійшла від понад 3 тис. будинків, на території розпочинають відновлювальні роботи, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Там одразу ж починаємо відновлювальні роботи! Вибухотехніки обстежують території, фахівці лагодять пошкоджені комунікації, комунальники із рятувальниками прибирають сміття і відкачують воду із затоплених приміщень", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, усі працюють на своїх місцях із ранку до пізнього вечора для якомога швидшого відновлення регіону після російського теракту.

 

 

 

Теги: #вода #будинки #херсонська_область

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