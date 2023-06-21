Події

07:54 21.06.2023

За минулу добу знищено шість ударних і чотири розвідувальних БПЛА окупантів

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За минулу добу знищено шість ударних і чотири розвідувальних БПЛА окупантів

Шість іранських ударних дронів типу "Шахед" у ніч на середу ліквідовано силами Повітряних сил Хмельниччини, також повідомляється про знищення чотирьох розвідувальних безпілотників протягом 20 червня.

"Знищено ШІСТЬ ШАХЕДІВ. Вночі 21 червня ворог завдав удару по північному напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил Хмельниччини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом вівторка, 20 червня, Сили оборони України "приземлили" чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

"Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами", - наголосили у ПС ЗСУ.

 

 

 

Теги: #дрони #пс_зсу #збиття

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