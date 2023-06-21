Події

04:02 21.06.2023

Минулої доби вівторка росіяни обстріляли три прикордонні райони Чернігівщини

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Минулої доби вівторка росіяни обстріляли три прикордонні райони Чернігівщини

Станом на 23.00 у вівторок 20 червня було зафіксовано обстріл російськими окупантами з артилерії та міномету п'яти населених пунктів трьох районів Чернігівської області, повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Новгород-Сіверському районі: "З 10:35 до 11:15 зафіксовано 27 приходів, приблизно стовбурна артилерія, в районі н.п. Янжулівка (…) з 14:10 до 14:30 зафіксовано 10 приходів, ймовірно, з міномету мм, на території н.п. Карповичі".

У Корюківському районі: "З 18:05 до 18:10 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п., по територіїі н.п. Хрінівка (…) з 17:28 до 18:57 зафіксовано 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Єліно".

А також, у Семенівському районі з 10:45 до 11:30 зафіксовано 5 приходів, передбачається, що обстріл здійснено з міномету 120 мм, на території н.п. Леонівка.

У відомстві уточнюють, що інформації про постраждалих та пошкодження інфраструктури відсутня.

 

Теги: #україна #обстріли #чернігівська #прикордоння

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