Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - написав він у твіттері у вівторок.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Словаччина приєдналася до зростаючої кількості країн, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Цей акт історичної справедливості слугує суворим нагадуванням про нашу відповідальність за те, щоб зловмисники не залишилися безкарними. Дякую, Словаччина!", - написав він у твіттері.