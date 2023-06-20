Події

19:19 20.06.2023

Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом

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Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - написав він у твіттері у вівторок.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Словаччина приєдналася до зростаючої кількості країн, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Цей акт історичної справедливості слугує суворим нагадуванням про нашу відповідальність за те, щоб зловмисники не залишилися безкарними. Дякую, Словаччина!", - написав він у твіттері.

 

 

 

 

Теги: #голодомор #словаччина #зеленський

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