Маляр: На півдні на кількох напрямках триває наступ українських сил, там усе відбувається за планом

На півдні на кількох напрямках триває наступ українських воїнів, є просування, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"На півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Маляр наголосила, що ворог мінує поля, а також є інформація, що в Запорізькій області противник мінує навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх.

"Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що "вигризаємо кожен метр землі у ворога", - додала заступник міністра.

Вона пояснила, що на півдні зараз відбуваються бої на напрямках, де наступають українські воїни, а ворог перебуває в обороні.

"Водночас у нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні", - пояснила Маляр.