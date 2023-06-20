Події

07:56 20.06.2023

На територіях, постраждалих у результаті руйнування Каховської ГЕС, підтопленими залишаються 39 населених пунктів

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На територіях, постраждалих у результаті руйнування Каховської ГЕС, підтопленими залишаються 39 населених пунктів

Станом на вечір понеділка, 19 червня, на територіях, які постраждали внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції, підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів і 818 будинків, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Вода продовжує відступати. Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів і 818 будинків.

Наші рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води.

Евакуювали 3 773 людини та 284 тварини. На жаль, загинули 18 людей. 14 - від утоплення, 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації", - написав він у телеграм-каналі.

Він також нагадав, що безвісти зниклими залишаються 31 людина, їхні пошуки тривають.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #каховська

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