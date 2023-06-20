Оперативна група СБУ знищила комплекс радіоелектронної розвідки противника та шість одиниць бронетехніки

Поблизу лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях оперативна група Головного управління СБУ знищила російську станцію "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки, повідомляють у телеграм-каналі Служби безпеки України.

"Співробітники СБУ знищили російську станцію "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки

Цілі відпрацювала оперативна група ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових", - інформували в СБУ, опублікувавши відповідне відео.

Також повідомляють, що співробітники СБУ "відмінусували" ще чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу та мінометний розрахунок.