Події

07:49 20.06.2023

Оперативна група СБУ знищила комплекс радіоелектронної розвідки противника та шість одиниць бронетехніки

1 хв читати
Оперативна група СБУ знищила комплекс радіоелектронної розвідки противника та шість одиниць бронетехніки

Поблизу лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях оперативна група Головного управління СБУ знищила російську станцію "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки, повідомляють у телеграм-каналі Служби безпеки України.

"Співробітники СБУ знищили російську станцію "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки

Цілі відпрацювала оперативна група ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Комплекс радіоелектронної розвідки окупанти розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових", - інформували в СБУ, опублікувавши відповідне відео.

Також повідомляють, що співробітники СБУ "відмінусували" ще чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу та мінометний розрахунок.

 

 

 

Теги: #сбу #ліквідація #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 19.06.2023
СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині

СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині

07:54 19.06.2023
У небі над Дніпропетровською областю знищено чотири БПЛА

У небі над Дніпропетровською областю знищено чотири БПЛА

07:23 18.06.2023
ЗСУ знищили склад БК окупантів у с. Рикове Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області – голова ОЗ при Одеській ОВА

ЗСУ знищили склад БК окупантів у с. Рикове Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області – голова ОЗ при Одеській ОВА

11:34 17.06.2023
СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина, який запустив канал росТБ у тимчасово окупованій Херсонській області

СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина, який запустив канал росТБ у тимчасово окупованій Херсонській області

16:38 16.06.2023
СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили понад 1 млрд грн бюджетних коштів

СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили понад 1 млрд грн бюджетних коштів

14:24 14.06.2023
СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який хотів злити окупантам напрямки українського контрнаступу

СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який хотів злити окупантам напрямки українського контрнаступу

12:28 14.06.2023
СБУ повідомила про підозру голові прокремлівської організації "Євразійський рух" Дугіну

СБУ повідомила про підозру голові прокремлівської організації "Євразійський рух" Дугіну

10:39 14.06.2023
СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС у різних країнах

СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС у різних країнах

09:21 14.06.2023
У напрямку Токмака Запорізької області зафіксовано рух російських автоколон із награбованою побутовою технікою - Генштаб ЗСУ

У напрямку Токмака Запорізької області зафіксовано рух російських автоколон із награбованою побутовою технікою - Генштаб ЗСУ

19:15 13.06.2023
Окупанти зберігають присутність у районах, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, обстрілюють евакуаційні пункти - Генштаб ЗСУ

Окупанти зберігають присутність у районах, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, обстрілюють евакуаційні пункти - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Буданов про російські фейки щодо його смерті: В Україні створюється спецзагін безсмертних командувачів

Українські війська мають успіх на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб ЗСУ

Окупанти атакували Україну 35 шахедами, 32 було знищено

ЗС України за добу ліквідували понад 1000 окупантів, 23 артилерійські системи, 8 танків, 15 бронемашин, 10 БПЛА, 1 гелікоптер, 2 системи ППО і 3 крилаті ракети противника

На лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках тривають важкі бої, за добу було 45 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Буданов про російські фейки щодо його смерті: В Україні створюється спецзагін безсмертних командувачів

Експеримент із впровадження інституту помічника ветерана стартує у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях із 1 липня

Президент Фінляндії: Після вступу до НАТО тиск з боку Росії може посилитися

Загони швидкого реагування ТЧХУ провели навчання з колегами з інших країн

Ворог завдав двох ракетних ударів по Авдіївці - голова Донецької ОВА

Українські війська мають успіх на мелітопольському та бердянському напрямках - Генштаб ЗСУ

Унаслідок ворожої атаки БПЛА у Львові зафіксовано три влучання у критично важливий об'єкт - голова ОВА

Над Миколаївською областю сили ППО збили три шахеди

Два жителі Харківщини постраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів, поранених у результаті ворожих обстрілів за добу не зафіксовано

Окупанти атакували Україну 35 шахедами, 32 було знищено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА