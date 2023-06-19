Події

14:36 19.06.2023

ДБР викрило в Дніпрі великий наркосиндикат, який "кришували" поліцейські

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ДБР викрило в Дніпрі великий наркосиндикат, який "кришували" поліцейські

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України затримали в Дніпрі дев’ятьох членів наркосиндикату, серед яких четверо правоохоронців, повідомляє пресслужба бюро.

"Мешканець Дніпра створив злочинну організацію, яка торгувала метамфетаміном, і залучив до неї свою дружину. "Прикривали" цю діяльність чотири правоохоронці одного з райуправлінь Дніпропетровщини. Наркотики цілодобово продавали на території однієї зі станцій техобслуговування авто, де була облаштована спеціальна кімната. Там усі охочі могли не лише купити товар, а й одразу вжити його. Коштувала така послуга 750 грн за дозу", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За попередніми даними, щомісяця ділки заробляли понад 1,5 млн грн.

Під час масштабної спецоперації ДБР здійснено 35 обшуків, вилучено чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки та вже розфасовані пакети з наркотиками.

 

Теги: #наркотики #дніпро #озу

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