Події

10:16 19.06.2023

76% киян підтримали перейменування провулка на честь загиблого міністра внутрішніх справ Монастирського

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76% киян підтримали перейменування провулка на честь загиблого міністра внутрішніх справ Монастирського

76% опитаних у застосунку "Київ Цифровий" підтримали перейменування провулка Виноградного на честь загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

У голосуванні взяли участь 14972 особи, з яких 76% підтримали таку ініціативу, а 24% виступили проти.

Як повідомлялося, 18 січня вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало дев'ятеро осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом загинули 14 осіб, зокрема всі, хто перебував у вертольоті, і п'ятеро осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

Пізніше урядова комісія з розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера в Броварах подала звіт про розслідування, але надала йому гриф "Для службового користування".

11 квітня Кабінет Міністрів заснував стипендію МВС імені Монастирського для курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів у розмірі 50 тис. грн.

 

Теги: #опитування #провулок #перейменування #монастирський

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