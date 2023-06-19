Події

09:44 19.06.2023

Делегація ЗСУ взяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки

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Делегація Збройних сил України на чолі з командувачем Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим узяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки: Словацької Республіки, Республіки Польща, Угорщини та Чеської Республіки, повідомило Командування об'єднаних сил ЗСУ в телеграм-каналі.

"Упевнений, що можливі напрями залучення консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги сприятимуть у боротьбі з російською агресією", - наголосив Наєв.

Зі свого боку командувачі оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки висловили беззаперечну підтримку Україні в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

Було наголошено, що забезпечення регіональної безпеки можливе за умови консолідації спільних зусиль, і збройні сили Вишеградської групи готові надати необхідну допомогу Збройним силам України.

Теги: #зустріч #військові #вишеградська_група

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