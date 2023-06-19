У водоймах Миколаївської області виявили холероподібний вібріон

На території Миколаївської області, що зазнала підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, у водоймах виявили холероподібний вібріон, який може спричинити захворювання на гострі кишкові інфекції, повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб при Міністерстві охорони здоров'я.

"Станом на 18 червня 2023 р., за результатами проведених досліджень, холерний вібріон у воді не виділено, проте виділено холероподібний вібріон (який є маркером можливої наявності холерного вібріона) у наступних місцях", - сказано в повідомленні.

Зокрема, у м. Інгулець – м. Снігурівка, Бузькому лимані – пляж "Чайка", рекреаційній зоні "Намив" у м. Миколаєві, м. Інгул – м. Миколаїв, Дніпро-Бузькому лимані.

Зазначається, що за мікробіологічними показниками – лактозопозитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить у м. Інгулець – 240000000, у Дніпро-Бузькому лимані – 6200-13000.

"На санітарно-хімічні показники у м. Інгулець не відповідав нормативам розчинений кисень, сухий залишок, хлориди, залізо та біологічне споживання кисню, у Дніпро-Бузькому лимані відзначається перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку", - додали в Центрі.

Також повідомляється, що нафтопродукти та пестициди у відібраних для дослідження пробах відсутні.

Також у Центрі контролю для недопущення виникнення гострих кишкових інфекцій рекомендують не вживати воду з питною метою, не купатися у відкритих водоймах, не вживати річкову рибу (в т.ч. в'ялену, слабосолену, копчену), дотримуватися правил особистої гігієни та обробляти руки антисептичними засобами .