Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

Рівень води у р. Дніпро у створі посту "Херсон" станом на ранок неділі знаходиться на рівні 0,7 м, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м. Підтоплено 6 населених пунктів. На тимчасово окупованій території – 17 н.п.", - сказано в повідомленні.

За даними ДСНС, евакуйовано 2 тис. 783 особи (серед них 309 дітей), 80 маломобільних осіб та 284 тварини, врятовано 716 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних.

За добу суботи було відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів (з початку робіт – 107 тис. тонн води із 413 будинків та підвалів), підвезено понад 401 тонни води та 36 тис. 597 кг продуктів харчування та предметів першої необхідності.

Як повідомлялося, станом на вечір суботи близько 18:00 рівень води в створі посту "Херсон" склав 0,94 м.

Тим часом у Миколаївській області частково підтоплено 18 населених пунктів у Баштанському районі 832 особи, у тому числі 165 дітей.

"За добу відкачано 426 м. куб. води з території 21 домоволодіння. З початку робіт відкачано 2 тис. 216 куб. води із 130 домоволодінь", - повідомили у відомстві.