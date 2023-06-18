Ліквідовано 650 окупантів, 2 вертольоти, 13 артилерійських систем, 7 танків, 23 бронемашин, 1 вертольотыв та 7 БпЛА противника – Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 650 окупантів, 13 артилерійських систем, 7 танків, 23 бронемашини, 2 вертольоти, 7 БпЛА, 1 реактивну систему залпового вогню та 16 од. автомобільної та спецтехніки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

“Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали / 14.02.22 особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано, танків ‒ 3984 (+7) од. , артилерійських систем – 3847 (+13) од., РСЗВ – 610 (+1) од., засоби ППО ‒ 364 (+0) од., літаків – 314 (+0) од., вертольотів – 304 (+2) од., БПЛА оперативно -тактичного рівня - 3371 (+7), крилаті ракети - 1211 (+0), кораблі / катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6571 (+14) од, спеціальна техніка - 522 (+2) ”, - зазначається у зведенні.

Дані уточнюються.