За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

За уточненими даними, унаслідок обстрілу с. Гур'їв Козачок загинули не чотири, а двоє мирних жителів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За уточненими даними, унаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР "Корнет" загинули 2 жителі смт Золочів. В автомобілі перебували 52-річний чоловік і 53-річна жінка, які були волонтерами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.