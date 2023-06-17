Події

14:22 17.06.2023

За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

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За уточненими даними, унаслідок обстрілу с. Гур'їв Козачок загинули не чотири, а двоє мирних жителів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За уточненими даними, унаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР "Корнет" загинули 2 жителі смт Золочів. В автомобілі перебували 52-річний чоловік і 53-річна жінка, які були волонтерами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #загибель #волонтери #харківська_область

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