Питання особистої участі Путіна в саміті БРІКС обговорюється в уряді ПАР - президент Рамафоса

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що питання можливої особистої участі Володимира Путіна в саміті БРІКС постійно обговорюється в уряді країни.

"Я також матиму двосторонню зустріч із президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює і розглядає наш уряд", - сказав він у п'ятницю в Києві на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми постійно обговорюємо це питання, і я вже наголосив у Південній Африці та на інших платформах, що мені доведеться приймати рішення й оголошувати про те, як відбудеться цей саміт БРІКС", - сказав він.

Саміт БРІКС запланований на 22-24 серпня 2023 року. ПАР при цьому ратифікувала Римський статут, а оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей, керівництву країни постійно ставлять запитання, чи готові вони виконати вимоги ордера й заарештувати Путіна.