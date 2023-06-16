Події

11:32 16.06.2023

На Бахмутському напрямку ворог став набагато акуратнішим, розуміючи, що українські сили скористаються промахом для контратак

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На Бахмутському напрямку ворог став набагато акуратнішим, розуміючи, що українські сили скористаються промахом для контратак

На Бахмутському напрямку протягом останніх двох діб спостерігається мінімум бойових зіткнень, ворог став набагато акуратнішим, розуміючи, що українські сили скористаються будь-яким його промахом для проведення контратак, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"У попередні тижні ми завдали штурмових, контратакувальних дій по ворогу, змусивши його бути набагато акуратнішим. Останні дві доби спостерігається мінімум бойових зіткнень. Вчора два, за цю добу - одне бойове зіткнення. Ворог, розуміючи, що ми використовуємо кожен його прорахунок, промах, обов'язково контратакуватимемо, став набагато акуратнішим", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його даними, російські війська 353 рази обстріляли за добу українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії, здійснили п'ять авіанальотів.

За словами Череватого, було знищено 85 окупантів, 141 дістав поранення, чотирьох взято в полон. Знищено три гармати, РСЗВ "Град", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", самохідний міномет "Тюльпан", польовий склад із боєприпасами.

Говорячи про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку, Череватий зазначив, що противник уже багато тижнів намагається там атакувати, проте ситуація залишається контрольованою.

"Ми знаємо їхні сили і засоби, їхніх командирів, наміри. І навіть локального успіху вони не досягли за багато тижнів", - зазначив він.

Череватий також наголосив, що противник весь час намагається посилювати і Бахмутський, і Лимано-Куп'янський напрямок, здійснюючи ротацію військ.

Теги: #бойові_дії #напрямки

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