Інтерфакс-Україна
Події
07:58 17.11.2025

Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

1 хв читати
Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

Через бойові дії на Дніпропетровщині тимчасово скасовано та затримано низку поїздів, а пасажирів закликали стежити за розкладом, повідомила АО "Укрзалізниця".

У понеділок, 17 листопада через бойові дії у регіоні тимчасово не курсуватимуть поїзди Дніпропетровщини. Зокрема, призупинено рух таких рейсів:

№6272 Синельникове-1 - Павлоград-1;

№6277 Павлоград-1 - Синельникове-1.

Для пасажирів доступні альтернативні маршрути:

№6280 Синельникове-1 - Павлоград-1;

№6291 Павлоград-1 – Синельникове-1

Також повідомляється, що поїзд №6008 Вільногірськ-Пʼятихатки-Дніпро прямує із затримкою близько 30 хвилин. Час руху може змінюватися залежно від ситуації, тому пасажирам радять уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.

 

Теги: #потяги #бойові_дії #дніпропетровська #затримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 16.11.2025
Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

08:22 16.11.2025
Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровщини БпЛА: один чоловік постраждав

Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровщини БпЛА: один чоловік постраждав

19:28 13.11.2025
Окупанти атакувати дроном автомобіль в Синельниківському районі, поранено трьох людей – ДСНС

Окупанти атакувати дроном автомобіль в Синельниківському районі, поранено трьох людей – ДСНС

08:53 12.11.2025
Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщині загинула людина

Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщині загинула людина

08:17 08.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в дев'ятиповерхівку у Дніпрі зросла до 11

Кількість постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в дев'ятиповерхівку у Дніпрі зросла до 11

08:24 07.11.2025
РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

19:49 06.11.2025
У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

08:05 06.11.2025
Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

07:57 05.11.2025
РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

16:10 04.11.2025
Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

ОСТАННЄ

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

У Польщі пошкоджено залізничну колію, Туск не виключає диверсію

Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

Під ворожим обстрілом опинилися 17 населених пунктів Запорізької області

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Трамп анонсував законопроєкт про "дуже суворі санкції" проти країн, що ведуть бізнес із Росією

Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

17 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Балаклії вже 7 постраждалих, серед них двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА