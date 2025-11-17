Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

Через бойові дії на Дніпропетровщині тимчасово скасовано та затримано низку поїздів, а пасажирів закликали стежити за розкладом, повідомила АО "Укрзалізниця".

У понеділок, 17 листопада через бойові дії у регіоні тимчасово не курсуватимуть поїзди Дніпропетровщини. Зокрема, призупинено рух таких рейсів:

№6272 Синельникове-1 - Павлоград-1;

№6277 Павлоград-1 - Синельникове-1.

Для пасажирів доступні альтернативні маршрути:

№6280 Синельникове-1 - Павлоград-1;

№6291 Павлоград-1 – Синельникове-1

Також повідомляється, що поїзд №6008 Вільногірськ-Пʼятихатки-Дніпро прямує із затримкою близько 30 хвилин. Час руху може змінюватися залежно від ситуації, тому пасажирам радять уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.