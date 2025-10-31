Інтерфакс-Україна
Події
17:33 31.10.2025

Сирський віддав розпорядження щодо поставок у війська наземних дронів для евакуації поранених

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення Збройних сил України, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" – збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати. Одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції", - заявив Сирський за результатами наради.

Він віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації безпілотними роботизованими комплексами.

"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати росію, перемагати смерть", - наголосив головнокомандувач.

Окремо також обговорювалися питання вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених.

"Підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою", - зазначив Сирський.

Крім того, учасники наради обговорили й інші завдання, що стосуються допомоги пораненим воїнам, а також поліпшення роботи медичних постів, стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки.

"Дякую тим, хто рятує життя і дбає про здоров’я українських захисників, хто повертає їх у стрій. Працюємо пліч-о-пліч для спільної мети", - резюмував головнокомандувач.

Теги: #поранені #бойові_дії #евакуація #сирський

