Франція обіцяє прискорити постачання Литві гаубиць Caesar

Франція пообіцяла прискорити постачання до Литви колісних самохідних гаубиць нового покоління Caesar Mark II, повідомило в п'ятницю Міністерство оборони республіки.

За його даними, це питання обговорювали в Брюсселі міністри оборони Литви Арвідас Анушаускас і Франції Себастьян Лекорню.

"Закуповуючи французькі гаубиці Caesar, ми значно посилюємо потенціал нашої армії". - зазначив Анушаускас.

Минулого року Литва приєдналася до програми розроблення Caesar Mark II, 18 одиниць колісних самохідних 155-мм гаубиць доповнять оборонні потужності армії.

Термін постачання гаубиць литовській армії - 2027 рік.

На весь проєкт міноборони планує виділити близько EUR110-150 млн. Ці кошти підуть і на розроблення та придбання систем, і на їх упровадження у Збройних силах Литви.

Новими артилерійськими системами буде оснащено артилерійський батальйон піхотної бригади литовської армії. Вони замінять наявні у бригади 105-мм буксирувані гаубиці, які, на думку литовських військових, не відповідають вимогам сучасної бойової рухливості та вогневої потужності.